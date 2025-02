«Ti conosco mascherina?», il corteo dei più piccoli colora Arzano

135 Visite

Martedì 25 febbraio la terza edizione della festa di comunità tra scuole, istituzioni e volontari

Torna per il terzo anno consecutivo «Ti Conosco Mascherina?», l’atteso corteo carnevalesco che animerà le strade di Arzano con colori, allegria e tanta partecipazione. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi cittadini, che vede protagoniste assolute le scuole e le bambine e i bambini del territorio, veri motori della manifestazione.

La sfilata, organizzata dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cinzia Aruta, con il supporto della Polizia Municipale guidata dal comandante Biagio Chiariello, degli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e dei volontari, rappresenta un momento di festa e condivisione che celebra l’importanza della comunità e del senso di appartenenza. Il percorso attraverserà il cuore della città con partenza alle ore 10:00 dalla Villa Comunale, per poi proseguire lungo via Napoli, via Galilei, piazza Cimmino, via Roma, via Pecchia e fare ritorno in Villa, dove l’evento si concluderà alle 13:30 circa.

A sottolineare il valore culturale ed educativo dell’iniziativa è l’assessora alla Cultura e agli Eventi, Chiara Guida: «’Ti conosco mascherina’ è un evento che arriva quest’anno alla sua terza edizione ed è un appuntamento molto atteso dalle bambine e dai bambini della città. Le scuole di Arzano, che in questo territorio rappresentano non solo un punto di riferimento importante per le famiglie ma anche il motore delle iniziative culturali, sono le protagoniste dell’evento».

«La sfilata ha l’obiettivo di regalare un’esperienza educativa e divertente, e attraverserà le strade della città in sicurezza grazie al supporto e alla collaborazione della Polizia Municipale, degli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e dei volontari», prosegue l’assessora che conclude: «Abbiamo voluto creare un percorso che permetta alle bambine e ai bambini di esprimere la loro fantasia e di vivere il Carnevale in un contesto inclusivo e protetto. Questo evento conferma il nostro impegno nel promuovere attività che rafforzino il senso di appartenenza e la partecipazione attiva della cittadinanza».

Il successo della manifestazione è il frutto di una sinergia tra amministrazione comunale, forze dell’ordine e volontariato. Fondamentale il coordinamento della Polizia Municipale, guidata dal Comandante, e il supporto del Commissariato di Frattamaggiore, che garantiranno la sicurezza lungo tutto il percorso. A loro si aggiunge il prezioso contributo dei volontari, che con il loro impegno rendono possibile la realizzazione di un evento di questa portata. L’iniziativa, che si inserisce nel Cartellone degli eventi metropolitani 2025/2026 promosso dalla Città Metropolitana di Napoli, conferma la volontà dell’amministrazione comunale di investire nella cultura, nella socialità e nella crescita collettiva, facendo del Carnevale un simbolo di condivisione e di partecipazione attiva.

Un’iniziativa che va oltre la semplice celebrazione del Carnevale, ma che si inserisce in una visione più ampia di una città che guarda al futuro attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni. Lo evidenzia la sindaca Cinzia Aruta: «Il Carnevale è molto più di una festa: è un simbolo di comunità, condivisione e appartenenza. Per questo vogliamo regalare alle nostre bambine e ai nostri bambini un momento di gioia e spensieratezza, ma soprattutto vogliamo lanciare un messaggio chiaro: il futuro della nostra città si costruisce coinvolgendo le nuove generazioni e le loro famiglie. Questa sfilata non è solo un’occasione di festa, ma un’opportunità per vivere la città in modo nuovo, riscoprendo il valore degli spazi pubblici come luoghi di aggregazione e crescita. Arzano è una comunità che guarda avanti, che investe nei più piccoli e che crede nella forza della partecipazione. Siamo convinti che eventi come questo siano il cuore pulsante di una città viva, accogliente e capace di costruire un futuro migliore, insieme».













