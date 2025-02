312 Visite

Stefano Caldoro si dimette dal consiglio regionale. Alla base della decisione ci sarebbe anche le scelte degli altri componenti del gruppo Moderati e Riformisti, con Livio Petitto approdato a Forza Italia e Massimo Grimaldi alla Lega. Al suo posto entrerà Maria Grazia Di Scala, esponente di Fratelli d’Italia, che era stata già stata in consiglio regionale dal 2010 al 2015 eletta nelle fila di Forza Italia. A pochi mesi dalla conclusione della legislatura regionale, Caldoro conclude la propria esperienza che lo ha visto eletto governatore nel 2010 e poi due volte sconfitto da Vincenzo De Luca. Nel corso della sua carriera, Caldoro è stato anche ministro per l’attuazione del programma di Governo dal 2005 al 2006 nel governo guidato allora da Silvio Berlusconi dopo essere viceministro dell’Istruzione, Università e Ricerca dal dicembre dal 2004 all’aprile del 2005 e sottosegretario sempre con le stesse attribuzioni dal 2001 al dicembre 2004. Due volte deputato, nel periodo 1992-1994 e 2008-2010, anno quest’ultimo in cui sarà candidato alla presidenza della Regione Campania e succederà ad Antonio Bassolino a Palazzo Santa Lucia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews