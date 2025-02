Notiziario Web torna online: un nuovo inizio per l’informazione locale VILLARICCA

71 Visite

Dopo una pausa, Notiziario Web torna a essere un punto di riferimento per l’informazione locale. A partire dal 24 febbraio, il blog riprenderà le sue attività con un rinnovato impegno verso la comunità di Villaricca e dei paesi limitrofi. Il progetto, guidato da Salvatore Mautone e Giulio De Rosa, si propone di offrire notizie sempre aggiornate e approfondimenti su temi di interesse locale, dalla cronaca alla politica, passando per eventi e iniziative culturali. Inoltre, Notiziario Web darà ampio spazio al mondo del calcio, con analisi e aggiornamenti sulle squadre del territorio, inclusa un’attenzione particolare al Calcio Napoli. “Vogliamo riportare ai cittadini un’informazione chiara, veloce e vicina alla realtà del territorio. Il nostro obiettivo è essere sempre sul pezzo, raccontando i fatti con passione e professionalità”, spiegano Mautone e De Rosa. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini che vogliono restare informati sugli avvenimenti locali e avere un punto di riferimento affidabile. Con il ritorno di Notiziario Web, Villaricca e dintorni riavranno un blog impegnato attivamente nel raccontare il territorio, valorizzandone le storie e dando voce alla comunità. L’appuntamento è fissato per il 24 febbraio: Notiziario Web è pronto a ripartire, più forte che mai!













