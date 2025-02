Marano, il pensiero di Monsignor Orlando: l’evento a San Castrese

251 Visite

L’Associazione di ispirazione cristiana Sant’Isidoro presenta un ciclo di eventi

dedicati ai maranesi illustri che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della

città. Il primo appuntamento è per sabato 22 febbraio alle ore 10:00 nei locali della

parrocchia San Castrese, con un omaggio a Mons. Pasquale Orlando, figura di spicco

nel panorama filosofico italiano.

Il pensiero di Pasquale Orlando

Mons. Orlando ha dedicato la sua vita a indagare le domande fondamentali

dell’uomo, in un’epoca in cui il pensiero debole e il relativismo sembrano dominare.

“Sopravvive ancora il Dio dei filosofi?” si chiedeva Mons. Orlando.

In un’epoca caratterizzata dalla “morte di Dio” e dalla crisi dell’uomo, il filosofo ha

voluto mostrare come la filosofia possa ancora condurre alla conoscenza di Dio,

attraverso un metodo rigoroso e moderno.

La sua filosofia dell’Infinito, ispirata a San Tommaso d’Aquino, rappresenta una

sfida al relativismo e una risposta alle domande di senso che l’uomo

contemporaneo si pone.

Un evento per riscoprire un pensatore fondamentale

L’incontro di sabato sarà un’occasione preziosa per conoscere più da vicino il

pensiero di Mons. Orlando, grazie all’intervento del prof. Pasquale Giustiniano,

docente emerito di Filosofia teoretica e di Bioetica. A moderare l’evento sarà Angela

Mallardo, presidente dell’Associazione S. Isidoro.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di un

pensatore che ha saputo interrogarsi con profondità sul significato della vita e

sull’esistenza di Dio.

L’eredità di Mons. Orlando

Pasquale Orlando è stato un pensatore rigoroso e sistematico, capace di parlare un

linguaggio moderno. La sua filosofia rappresenta un’eredità importante per la città di

Marano e per tutti coloro che sono alla ricerca di un senso nella propria esistenza.

Per avere maggiori informazioni sull’evento e sulle prossime iniziative:

081 7420502 • santisidoro.org













