TERRA DEI FUOCHI. SILVESTRO (FI): COMMISSARIO UNICO SEGNA CAMBIO DI PASSO FONDAMENTALE, BUON LAVORO A GENERALE VADALA’

“La decisione del Governo di istituire un Commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi segna un cambio di passo fondamentale per affrontare in modo risolutivo una delle emergenze ambientali più gravi del Paese. Dopo anni di inerzia e misure insufficienti, finalmente si mettono in campo azioni concrete per restituire dignità e sicurezza ai cittadini di un territorio martoriato dall’inquinamento e dai roghi tossici. Il ministro Pichetto Fratin ha dimostrato grande attenzione verso questa battaglia, dando una risposta chiara a chi chiede interventi strutturali e non più soluzioni tampone. La tutela dell’ambiente e della salute pubblica in Campania diventa una priorità nazionale, come è giusto che sia.” Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. “Al generale Giuseppe Vadalà, nominato Commissario unico nazionale per la Terra dei Fuochi, vanno i nostri auguri di buon lavoro. Ora è il momento di accelerare: penso, ad esempio, al problema della rimozione delle ecoballe, su cui la Regione Campania ha accumulato ritardi ingiustificabili nonostante le ingenti risorse già stanziate dal Governo. Non possiamo più permetterci di perdere altro tempo. È necessario agire con determinazione per sanare ferite profonde e restituire a questa terra un futuro libero dall’inquinamento e dai disastri ambientali” conclude Silvestro.













