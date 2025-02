Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Nuove aule per il Liceo “Margherita Hack”: pubblicato l’avviso per l’individuazione di un immobile”

201 Visite

L’Amministrazione comunale di Baronissi, in sinergia con la Provincia di Salerno, ha avviato un importante percorso per garantire agli studenti del Liceo “Margherita Hack” spazi adeguati e funzionali. È stata pubblicata una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di un immobile idoneo a ospitare le attività didattiche dell’istituto, rispondendo così alle esigenze di una scuola che negli ultimi anni ha visto un significativo aumento delle iscrizioni. La crescita della popolazione studentesca ha reso necessaria una soluzione concreta e strutturata per assicurare ambienti sicuri e confortevoli, adeguati a sostenere un’offerta formativa di qualità.

L’Amministrazione comunale, da tempo impegnata su questo fronte, ha accolto con favore l’iniziativa della Provincia, riconoscendo la necessità di garantire il diritto allo studio in condizioni ottimali. La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere questa azione, sottolineando l’importanza di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle esigenze della scuola. “Da tempo siamo impegnati a lavorare per garantire agli studenti del Liceo ‘Margherita Hack’ gli spazi necessari al loro percorso formativo. La nostra priorità è il diritto allo studio e il benessere dei giovani, e continueremo a collaborare con la Provincia e con tutti gli enti coinvolti per affrontare le necessità delle scuole. Ci auguriamo che questa manifestazione di interesse possa portare rapidamente all’individuazione di un immobile idoneo, affinché gli studenti possano studiare in ambienti sicuri e confortevoli”.

La manifestazione di interesse pubblicata dalla Provincia di Salerno è rivolta ai soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che siano proprietari o abbiano la piena disponibilità giuridica di un immobile da destinare a uso scolastico. L’edificio dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia di edilizia scolastica, dotato di certificato di agibilità, rispettoso delle disposizioni sugli impianti tecnologici e sulle barriere architettoniche e in regola con le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. La documentazione dovrà essere presentata alla Provincia di Salerno entro e non oltre le ore 13:00 del 28 marzo 2025, accompagnata dai documenti richiesti dal bando.

Anche l’Assessore all’Istruzione, Giuseppe Giordano, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa, sottolineando che il Liceo “Margherita Hack” rappresenta un punto di riferimento per la formazione nel territorio e che merita strutture adeguate alla crescita dell’istituto. “L’istruzione è un pilastro fondamentale per la crescita della nostra comunità e non possiamo permettere che la mancanza di spazi adeguati penalizzi studenti e docenti. Il nostro obiettivo è garantire un futuro scolastico solido e sicuro, assicurando agli studenti luoghi idonei allo studio e all’apprendimento”.

“L’Amministrazione comunale di Baronissi invita tutti i soggetti interessati a partecipare, contribuendo così a individuare una soluzione concreta e tempestiva per garantire agli studenti del Liceo “Margherita Hack” spazi adeguati e rispondenti alle esigenze di una scuola moderna e funzionale. La collaborazione tra Comune, Provincia e i diversi attori coinvolti sarà fondamentale per affrontare e risolvere una questione cruciale per la crescita educativa e sociale del territorio” -concludono-.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews