CAMPI FLEGREI, ANCORA SCOSSE NELLA NOTTE. CITTADINI VOGLIONO RISPOSTE CHE NESSUNO SA DARE

Ancora due forti scosse di terremoto hanno agitato il sonno dei cittadini dei Campi flegrei. Stanotte, 19 febbraio 2025, sono stati avvertiti distintamente due terremoti dai cittadini dell’area. La prima scossa importante è stata registrata all’1 e 31 con una magnitudo di 3.1. Molte le segnalazioni sui social da parte delle persone spaventate e svegliate dal sisma. Dopo alcune scosse di assestamento, la situazione di pericolo sembrava rientrata quando se n’è verificata un’altra importante.

Alle 4 e 04, i sismografi dell’Ingv hanno registrato un altro sisma di magnitudo 3.0 che ha spaventato ancora una volta gli abitanti dell’area. In entrambi i casi le scosse sono state avvertite non solo nell’area flegrea ma anche in alcune zone di Napoli. Dopo questa nuova scossa, la situazione si è tranquillizzata con una serie di eventi assestamento di bassa intensità. Si tratta ormai dell’ennesima notte che i napoletani si trovano a dover trascorrere con l’incubo del terremoto dopo ciò che ha cominciato a verificarsi nell’area dalla scorsa settimana.













