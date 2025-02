Marano, doppio alto impatto dei carabinieri: denunce e sequestri per violazione al codice della strada e droga

1.296 Visite

Nella notte del 16 febbraio, a Marano di Napoli, all’esito servizio “alto impatto”, i militari Compagnia Marano di Napoli hanno proceduto al controllo di 86 persone, 44 veicoli e 2 esercizi commerciali, elevando sanzioni al Codice della strada per un valore complessivo di circa 3.500€.

Nella notte del 18 febbraio, Marano di Napoli, all’esito del servizio “alto impatto”, i militari Compagnia di Marano di Napoli, unitamente a militari delle compagnie di Caivano, Casoria, Castello di Cisterna, Giugliano in Campania, hanno proceduto al controllo di 106 persone e 59 veicoli, elevando sanzioni al CDS per un valore complessivo di circa 2.100 euro e sottoponendo a sequestro amministrativo 2 autovetture. Sono stati deferiti in stato di libertà, per guida senza patente recidiva nel biennio: un 22enne e un 31enne, quest’ultimo segnalato anche ex art.75 DPR 309/1990. Segnalato ex art.75 anche un 17enne. Sequestrati 3,6vgrammi di hashish.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews