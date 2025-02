MARANO: DUE PESI, DUE MISURE SULLE VERIFICHE ISPETTIVE. Il PD PROVINCIALE CHIEDEVA A VISCONTI DI DIMETTERSI, PER MORRA ANOMALO E INGIUSTIFICATO SILENZIO

785 Visite

C’è stato un tempo – non molto lontano – in cui la segreteria provinciale e regionale sollecitavano l’ex sindaco Rodolfo Visconti, la cui giunta fu sciolta per infiltrazioni camorristiche, a dimettersi dopo l’arrivo della commissione d’accesso agli atti.

C’è stato un tempo di forti pressioni, dove anche la segreteria locale del Pd spingeva per tale ipotesi. E oggi, invece, tutto tace: i referenti provinciali e regionali del Pd, sul caso Marano, comune a rischio di un quinto sciagurato scioglimento per mafia, non parlano, come se nulla fosse accaduto. E non fiatano nemmeno sul locale.

Come mai per Visconti furono sollecitate le dimissioni e per Morra tutto questo anomalo silenzio?













