Sanremo, la classifica fa imbestialire tutti: fuori dal podio Giorgia, Achille Lauro, Fedez e Cristicchi. E’ la peggiore di sempre

All’una e mezza accade l’impensabile: Giorgia è fuori dalla top 5 del Festival di Sanremo. Lei, la favoritissima per la vittoria finale, esclusa dal podio come Achille Lauro. Assurdo, talmente assurdo da provocare la rivolta del pubblico dell’Ariston. Alla fine vince Olly davanti a Lucio Corsi, due autentici outsider. E’ stato il Festival delle sorprese, forse le più grandi degli ultimi anni.

Quando Carlo Conti, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, sinceramente attoniti per il verdetto congiunto di televoto, sala stampa e radio, leggono la classifica , dalla platea si alzano fischi sonori, buu, parole rabbiose. Parte il coro “Giorgia Giorgia!” per protesta e Conti quasi lo appoggia: “Io li lascio gridare, come sempre saranno i prossimi giorni a decretare chi ha vinto”. Come dire: non si vive di sola classifica. Certo è che lo smacco è grande, grandissimo.













