NAPOLI: controlli dei carabinieri in città, ancora armi nelle mani di giovanissimi

24 ore di controlli in città. Focus dei Carabinieri delle compagnie Vomero e Centro nei quartieri di Scampia, Miano, Piscinola, Camaldoli e nel centro storico. Fondamentale il supporto del Reggimento Campania.

Si è partiti dai quartieri collinari. Due 16enni sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi: uno trovato in possesso di un coltello a serramanico di 20 cm, l’altro con un tirapugni metallico, entrambi fermati nella stazione della metropolitana “Piscinola – Scampia”. Una donna di 68 anni è stata denunciata per evasione, poiché assente al momento del controllo.

Nelle stesse ore un presidio è stato organizzato nel Centro Storico e nei Quartieri Spagnoli.

Diverse le persone denunciate, tra queste un giovane di 20 anni trovato con un coltello a serramanico in via Mezzocannone, un 19enne in possesso di marijuana confezionata in dosi e un coetaneo sorpreso a rubare un cellulare a un turista in Piazza San Domenico Maggiore. Quest’ultimo è stato rintracciato dopo un’inutile fuga in scooter.

Denunciati anche numerosi parcheggiatori abusivi, alcuni già sanzionati in passato, sorpresi a esercitare illegalmente la loro attività in varie zone della città. Tre persone sono state sanzionate perchè in sella ad uno scooter senza aver mai conseguito la patente.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate complessivamente 644 persone, controllati 323 veicoli e elevate 102 sanzioni al codice della strada. Sequestrati 22 veicoli. Due locali sono stati sanzionati per mancanza di autorizzazione alla filodiffusione musicale e 4 persone segnalate alla Prefettura per detenzione di piccole quantità di droga.













