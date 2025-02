522 Visite

Si è costituito nel carcere di Lanciano, in Abruzzo, Raffaele Ruggiero, figlio del collaboratore di giustizia Giuseppe, alias “Ceppa e fung”, nonché fratello di Salvatore, già detenuto da diversi anni Condannato a 10 anni in appello (per traffico di droga), esclusa aggravante mafiosa, la sua pena era diventata definitiva poche settimane fa. Seguiranno aggiornamenti.













