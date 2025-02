309 Visite

Spari in serata nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Intorno alle 20:30, un 20enne è stato ferito con un colpo di pistola all’addome. Il fatto è avvenuto in via Cumana, alle spalle di via Leopardi. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Paolo e sottoposto a intervento chirurgico. Indaga la Polizia.













