662 Visite

Lutto nel mondo politico calvizzanese: è morto l’ex assessore Antonio Sequino, papà di Biagio, ex consigliere comunale di Calvizzano ed ex assessore a Mugnano. Sequino è spirato oggi, nella sua abitazione, a quanto si apprende per un improvviso malore. Alla famiglia le nostre sentite condoglianze.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews