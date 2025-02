Marano, il SUAP autorizza attività funebre senza nulla osta Antimafia, Terranostranews denuncia e il Comune sospende il provvedimento: se non ci fossimo noi nessuno controllerebbe

452 Visite

Alla fine, per l’ennesima volta, Terranostranews denuncia le anomalie e il Comune di Marano corre ai ripari. L’Ufficio Suap aveva concesso un permesso per lo svolgimento di servizi funebri all’Impresa Russolillo Angelo, in assenza del nulla osta della Prefettura di Napoli per le verifiche antimafia. Non erano decorsi i canonici 30 giorni, previsti dalla normativa vigente (codice Antimafia) e si era comunque dato l’ok alla società funebre, nonostante trattasi di un settore delicatissimo. Poche ore fa il Suap, dopo le nostre denunce, ha sospeso il provvedimento autorizzativo ”fino al decorrere dei 30 giorni dall’avvio delle informative antimafia, ritenendo lo stesso valido a far data dal 31° giorno successivo all’ultima istanza alla B.D.N.A., a meno che non pervengano informative prefettizia con esito interdittivo del destinatario del provvedimento, fermo ed impregiudicato l’obbligo per ente di provvedere alla revoca dell’autorizzazione anche nel caso di successive analoghe comunicazioni”. In realtà, questa azienda aveva presentato l’istanza molti mesi fa, ma chissà perché negli uffici comunali era stata vagliata solo nei giorni scorsi.

Bene, avevamo ragione noi. Nessun consigliere, nessun amministratore controlla, nemmeno il Segretario Generale verifica la regolarità degli atti adottati dall’amministrazione? L’unico baluardo di legalità che ancora resiste è Terranostranews. Identica cosa era accaduta per il bene confiscato affidato, provvisoriamente, alla moglie di un consigliere. Se non ce ne fossimo accorti, sarebbe scattata anche assegnazione definitiva. Ma l’uomo al comando cosa fa? Anziché ringraziarci, attacca e offende come d’abitudine.













