Doppio colpo alla camorra in provincia di Napoli: 47 arresti tra Frattamaggiore, Frattaminore e Pomigliano d’Arco. SOS IMPRESA: “Pieno sostegno alle vittime che denunciano, non siete soli”

La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, insieme alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, ha messo a segno due operazioni straordinarie contro la criminalità organizzata nei comuni di Frattamaggiore, Frattaminore e Pomigliano d’Arco, confermando l’impegno costante nella lotta contro il racket, l’usura e il traffico di droga.

Operazione a Frattamaggiore e Frattaminore: 20 arresti contro il clan Pezzella

Nelle prime ore di oggi, una vasta operazione coordinata dalla DDA ha portato all’arresto di 20 persone (16 tratte in arresto dalla Polizia di Stato e 4 dall’Arma dei Carabinieri), gravemente indiziate di appartenere al clan Pezzella, attivo nei comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, Crispano e aree limitrofe. Tra le molteplici accuse spiccano quelle di tentata estorsione ed estorsione.

Le indagini, condotte dal Commissariato di Frattamaggiore, dalla Squadra Mobile di Napoli e dalla Compagnia dei Carabinieri di Casoria, hanno evidenziato una rete estorsiva ben radicata che colpiva imprenditori e titolari di esercizi commerciali, sostenuta dall’uso sistematico di armi e violenza per consolidare il controllo del territorio e fronteggiare i clan rivali, tra cui il gruppo Cristiano-Mormile.

Solo 24 ore prima, un’altra importante operazione aveva colpito i clan Ferretti e Cipolletta a Pomigliano d’Arco, portando all’arresto di 27 persone, di cui 4 minori. Le indagini hanno svelato una fitta rete di attività criminali. Anche in questo caso tra le accuse mosse agli arrestati compaiono i reati di usura ed estorsione,

Il Procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha sottolineato la gravità della situazione: “A Pomigliano la camorra non solo esiste, ma è anche particolarmente violenta e pericolosa. Le parole del sindaco Raffaele Russo, che negava la presenza della malavita organizzata, si sono dimostrate completamente infondate.” La presenza di minori tra gli arrestati, alcuni dei quali si erano tatuati il nome del clan sul polso, evidenzia il potere di attrazione e il condizionamento esercitato dalla criminalità organizzata sui giovani.

SOS IMPRESA: “Un appello alle vittime, denunciate: non siete soli”:

SOS IMPRESA – Rete per la Legalità APS esprime il proprio plauso e ringraziamento al Procuratore Nicola Gratteri, alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, alla Polizia di Stato, alla Squadra Mobile di Napoli e ai Carabinieri di Castello di Cisterna per l’incessante lavoro di contrasto alla criminalità organizzata. Queste operazioni rappresentano un chiaro segnale di presenza e determinazione dello Stato nella lotta contro la camorra.

Il Presidente di SOS IMPRESA, Luigi Cuomo, ha dichiarato: “Le operazioni di questi giorni confermano che la collaborazione delle vittime è fondamentale per sconfiggere il racket e l’usura. Invitiamo tutti gli imprenditori e commercianti che subiscono minacce o estorsioni a non cedere alla paura e a denunciare. Le associazioni antiracket sono al loro fianco per offrire assistenza legale, supporto psicologico e accompagnamento nell’accesso al Fondo di Solidarietà del Ministero dell’Interno per ottenere i ristori previsti dalla legge. “Denunciare è possibile, sicuro e conveniente.”

SOS IMPRESA ribadisce il proprio impegno a supportare gratuitamente tutte le vittime durante il percorso giudiziario e nella ricostruzione della loro vita personale e professionale. Nessuno deve sentirsi solo di fronte alla criminalità organizzata.













