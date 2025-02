Vomero, sicurezza stradale al Corso Europa: i consiglieri Papa e Mele (Lega) chiedono interventi urgenti per ridurre il rischio di incidenti

130 Visite

I consiglieri della V Municipalità, Emanuele Papa, e della I Municipalità, Giuseppe Mele, hanno depositato una richiesta di intervento affinché vengano adottate con urgenza misure per la riduzione della velocità dei veicoli in Corso Europa, una delle arterie più trafficate della città, teatro di numerosi incidenti stradali a cavallo tra i quartieri Vomero e Posillipo.

“Corso Europa è da troppo tempo un’area a rischio per automobilisti e pedoni. È indispensabile intervenire subito per prevenire nuove tragedie e garantire una mobilità più sicura per tutti i cittadini”, dichiarano i consiglieri.

A tal fine, i due esponenti della Lega propongono una serie di misure concrete per il miglioramento della sicurezza stradale, tra cui: “installazione di dossi rallentatori omologati, per obbligare i veicoli a ridurre la velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali e degli incroci più pericolosi. Potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale, con strisce ad alta rifrangenza e segnaletica luminosa per migliorare la visibilità dei pedoni. Dissuasori elettronici di velocità, per il controllo e la sanzione degli automobilisti che superano i limiti consentiti. Miglioramento dell’illuminazione pubblica, per aumentare la visibilità nelle ore notturne e prevenire incidenti. Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, che costringano i veicoli a rallentare e tutelino i pedoni.

“Questi interventi non possono più essere rimandati. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità per l’amministrazione comunale. Bisogna avviare al più presto un piano di messa in sicurezza di Corso Europa”, concludono.













