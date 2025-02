Calvizzano. Incidente mortale in via della Resistenza: centauro di Castel Volturno perde la vita

2.507 Visite

La notizia è di pochi minuti fa. In Via della Resistenza, tristemente nota per i tanti sinistri mortali, un nuovo incidente in cui a perdere la vita è un uomo di 53 anni, Maurizio Canneva. Era a bordo di uno scooter e, nel tentativo di sorpassare un veicolo, l’ha urtato e si è poi schiantato contro un albero. L’uomo aveva 53 anni ed era residente a Castelvolturno. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Marano e di Calvizzano. Seguiranno aggiornamenti.













