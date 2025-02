Latte d’avena. Niente colesterolo e tante proprietà, ma c’è chi deve evitarlo

166 Visite

Bevanda vegetale particolarmente apprezzata per le sue caratteristiche e i valori nutrizionali, il cosiddetto “latte d’avena” è sempre più diffuso in commercio e presente nella dieta delle persone. La presenza di proteine e fibre, a fronte di una bassa percentuale di grassi e una totale assenza di colesterolo, fanno sì che possa essere considerato una delle prime scelte alternative al latte vaccino nella colazione.

Una prima annotazione va fatta a proposito del nome con cui la bevanda è nota, ritenuto improprio per quanto concerne la sua commercializzazione, dal momento che in base alle normative europee la dicitura “latte” può essere riconosciuta esclusivamente a quello di origine animale. E proprio da quest’ultimo si distacca per i suoi nutrienti, diventando, come anticipato, un’ottima alternativa soprattutto per le persone intolleranti al lattosio. Le basse calorie fanno sì che si tratti di una bevanda privilegiata soprattutto in regime di dieta, ovviamente nel caso in cui non risulti la presenza di zuccheri aggiunti.













