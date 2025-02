Napoli, turista spagnolo ferito con un coltello alla gamba

Un turista spagnolo di 26 anni è stato ferito con un coltello alla gamba la scorsa notte a Napoli. Il ferimento è avvenuto nella zona dei Quartieri Spagnoli. Il 26enne è stato portato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dal quale è stato dimesso con prognosi di 10 giorni. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli Centro per far luce sulla dinamica e individuare l’autore del ferimento.

Sarebbe stato accoltellato da un connazionale tra Vico lungo San Matteo incrocio via Tre porte a Toledo. Il giovane, che è stato già dimesso, non ha voluto depositare una querela. Al momento si esclude il coinvolgimento di italiani nella lite che avrebbe visto protagonisti esclusivamente un gruppo di turisti iberici. Le indagini dei carabinieri puntano ora a individuare il responsabile del ferimento.