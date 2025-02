Naples in Love: un viaggio emozionante tra gli amori della Napoli storica

174 Visite

Il centro storico di Napoli si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con Naples in Love, un tour spettacolo organizzato da Partenope in Tour domenica Il 16 febbraio, alle ore 10.30.

Un’esperienza unica per scoprire le storie d’amore più appassionanti e controverse della città partenopea, tra miti, leggende e personaggi indimenticabili.

Il tour partirà da Piazza del Gesù Nuovo, dove i partecipanti saranno guidati attraverso le strade e le piazze più suggestive della città.

Tra le tappe imperdibili di questo percorso inedito ed innovativo tra le strade partenopee ci sono:

Piazza San Domenico Maggiore, con il drammatico racconto dell’amore tra Maria d’Avalos e Fabrizio Carafa.

Via San Biagio dei Librai, per conoscere le vicende di Lucrezia e Alfonso d’Aragona e l’amore letterario tra Elisa e il poeta Salvatore di Giacomo.

Via dei Tribunali, il cuore del Decumano Maggiore, dove tra mito e realtà si parlerà di celebri seduttori, da Oscar Wilde a Casanova, fino alla figura iconica della “malafemmena” di Antonio de Curtis.

Duomo di Napoli, dove l’incontro con un attore nei panni di Re Ferdinando di Borbone chiuderà il tour con un’interpretazione affascinante e coinvolgente.

Durante il percorso, ci sarà una dolce pausa con caffè e sfogliatella, per assaporare non solo la storia ma anche i sapori autentici della tradizione napoletana.

Un’opportunità imperdibile per scoprire Napoli in una chiave romantica e avvincente, immergendosi nelle sue storie più emozionanti.

Partenope in Tour: scoprire Napoli tra storia, cultura e sapori autentici

Partenope in Tour è gruppo di guide turistiche autorizzate che, con passione e competenza, accompagnano i visitatori alla scoperta di Napoli, fondata nel 2018 da Deborah Bozza, guida turistica visionaria e appassionata all’antropologia cultura della città partenopea.

Il team di guide turistiche autorizzate si distingue per l’approccio informale e coinvolgente, offrendo tour personalizzati e attività educative per scuole e famiglie, invitando i residenti e i visitatori a esplorare le meraviglie della città attraverso una serie di tour unici che combinano storia, cultura e gastronomia.

Con il motto “Vedi Napoli e poi Ama“, l’obiettivo è far innamorare i partecipanti della città partenopea, offrendo esperienze autentiche e coinvolgenti.

A confermare il notevole livello di professionalità e creatività di Partenope in Tour sono i feedback positivi e la visibilità che il team riscontra da tempo sui canali social e anche tra gli addetti ai lavori: giornalisti, travel blogger e divulgatori socio-culturali.

I Tour di punta di questo collettivo turistico innovativo sono:

Napoli Esoterica: Il Centro Storico in Chiave Mitica

Un viaggio alla scoperta dei miti, delle leggende e dei culti esoterici del centro storico di Napoli, patrimonio dell’UNESCO. Un’opportunità per immergersi nelle storie nascoste tra i vicoli della città.

Dalla Collina del Vomero al Lungomare

Un percorso che parte dal quartiere Vomero, noto per i suoi palazzi in stile Liberty, e scende fino al celebre lungomare di Napoli attraverso scalinate panoramiche, antichi borghi e luoghi iconici come l’altare dedicato a Maradona.

Napoli Food Tour (Sanità Edition)

Un’esperienza culinaria nel Rione Sanità, uno dei quartieri più autentici di Napoli, con soste per assaporare la pizza a portafoglio, il famoso “fiocco di neve” della pasticceria Poppella e il tradizionale caffè napoletano.

Servizi offerti:

Tour guidati a Napoli, Pompei, Ercolano e Costiera Amalfitana.

Percorsi personalizzati con guide autorizzate.

Offerte educative per scuole di ogni ordine e grado.

Tour speciali per coppie.













