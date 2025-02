Il Comune di Baronissi conferisce la cittadinanza onoraria a Maram Al-Masri

241 Visite

Un legame di poesia e vita, la poetessa siriana simbolo di libertà e resistenza riceve il riconoscimento della città di Baronissi

Il 7 febbraio 2025 alle ore 10:30, nell’Aula Consiliare del Comune di Baronissi, si terrà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Maram Al-Masri, una delle voci più autentiche della poesia contemporanea. Un riconoscimento che nasce da un profondo legame costruito negli anni attraverso la poesia, l’impegno culturale e civile, e l’amicizia con la nostra comunità. L’evento sarà un’importante occasione di riflessione sul tema della libertà, coinvolgendo attivamente gli studenti dei plessi scolastici del “Margherita Hack” e le classi III dell’Istituto “Autonomia 82”, rendendoli protagonisti della cerimonia. Le classi contribuiranno con la lettura di poesie o con riflessioni personali e di gruppo, che potranno essere esposte pubblicamente durante l’evento. I docenti e gli istituti avranno la libertà di selezionare componimenti della poetessa o altri testi, in base alle esigenze didattiche e alle preferenze degli studenti.

Maram Al-Masri, nata a Lattakia (Siria) e residente a Parigi dal 1982, ha fatto della parola un ponte tra culture, un grido di libertà e un canto di resistenza. Autrice del volume “Arriva nuda la libertà”, in cui racconta il dramma del popolo siriano, è diventata un simbolo della lotta per i diritti delle donne e della denuncia della violenza di genere. I suoi versi rappresentano un inno universale alla libertà. La cerimonia sarà aperta a tutta la cittadinanza, per rendere omaggio alla poetessa e per condividere insieme un momento di cultura e impegno civile.













