La voce dei cittadini. Marano, quella cassetta dell’Enel ci tiene in grande apprensione. E’ sulla parete di un edificio comunale, abbiamo segnalato più volte

Gentile direttore, sono un cittadino di Marano. Essendo che non siamo considerati, vorrei portarVi all’attenzione di un pericolo e, spero, che ne facciate un articolo. In quel di Via Casa Criscio, esattamente di fronte al fruttivendolo, ci sta una cassetta dell’Enel che emana un calore pazzesco. Già hanno chiamato più volte l’Enel, ma se ne sono fregati. Ieri sono passato dai Carabinieri, ma mi è stato detto che non possono fare nulla. Bisogna chiamare l’Enel o il Comune, essendo che tale cabina si trova sulla parete di un edificio comunale. Deve scapparci un morto prima che agiscano e mettono in sicurezza? La ringrazio.