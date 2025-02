MARANO – GIUGLIANO. SCANDALI E INCHIESTE: COMMISSIONI D’ACCESO NON PIU’ RINVIABILI. NONOSTANTE I GIORNALISTI CHE NASCONDONO O MINIMIZZANO LE NOTIZIE

501 Visite

Stamattina si è abbattuto l’ennesimo terremoto giudiziario sul Comune di Giugliano. I ROS dei Carabinieri, con il supporto del Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Venticinque persone sono state arrestate, di cui 20 in carcere e 5 ai domiciliari, con accuse che vanno dall’associazione di tipo mafioso allo scambio elettorale politico-mafioso, passando per estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori e corruzione. Manette ai polsi anche per l’ex sindaco Antonio Poziello e l’ex consigliere comunale Giulio di Napoli.

In carcere sono finiti: Andrea Abbate, Pasquale Casoria ex consigliere comunale, Francesco Abbate, Giuliano Amicone, Giuseppe dell’Aquila detto “Pepp o ciuccio”, Paolo di Girolamo, Giuseppe di Mattia, Gaetano Diana, Aniello Felaco, Nicola Felaco, Francesco Fusco, Domenico Fuso, Patrizia Giuliano, Andrea Guarino ex consigliere comunale, Vincenzo Legorano, Paolo Liccardo ex consigliere, Domenico Pirozzi, Francesco Pirozzi, l’ex sindaco Antonio Poziello, Vincenzo Strino. Arresti domiciliari, invece, per: Giuseppe Pirozzi, Ferdinando Cacciapuoti, Giulio di Napoli ex consigliere e assessore, Filippo Frippa dirigente comunale, Giuseppe Marino.

Secondo gli inquirenti anche l’Amministrazione Comunale in carica avrebbe avuto pesanti condizionamenti dall’ingerenza del clan Mallardo. Recita un passaggio dell’ordinanza di custodia cautelare che: “Le indagini hanno rivelato un profondo condizionamento dell’amministrazione comunale di Giugliano da parte del clan, che avrebbe influenzato anche la campagna elettorale per le elezioni comunali del settembre 2020. Grazie a un sistema di infiltrazione e controllo, il gruppo criminale sarebbe riuscito a pilotare decisioni amministrative e gestire affari illeciti sul territorio.”. Su Poziello, ex sindaco, pende l’accusa di associazione per delinquere, corruzione finalizzata al rilascio di permessi a costruire, in concorso con il Dirigente del Settore Assetto del Territorio, FRIPPA Filippo, e la promessa di ottenere voti alle successive elezioni comunali. Poziello avrebbe anche accettato, unitamente a Carleo Francesco, ex consigliere comunale, la promessa ed indebita ricezione di centinaia di migliaia di euro, come corrispettivo dell’aggiudicazione alla Società Opus Costruzione Spa con sede a Pozzuoli dell’appalto indetto dal Comune di Giugliano avente ad oggetto i lavori per “la realizzazione degli interventi stradali per il collegamento della nuova Base Nato di Giugliano in Campania.

Ora più che mai è urgente l’invio di commissioni d’accesso nei comuni di Marano e Giugliano in Campania, entrambi comuni pesantemente colpiti da inchieste, scandali, intrecci e vicende amministrative poco chiare. Per ultimo lo scandalo dei rifiuti che ha portato all’emissioni di avvisi di garanzia a carico anche dell’attuale Sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, di dipendenti ed ex amministratori dei Comuni di Marano. Per Pirozzi il gip ha negato la richiesta di arresti domiciliari e ora la procura di Napoli Nord ha fatto ricorso al Riesame.

Da tempo Terranostranews sta chiedendo con insistenza l’invio di commissioni d’accesso che, al netto di quello che sta accadendo, è un atto dovuto da parte della Prefettura di Napoli. Anche il Prefetto Di Bari dovrebbe pretendere maggiore chiarezza su quello che sta accadendo in questi Enti: Marano e Giugliano. Siamo uno dei pochi giornali dell’intera area nord a raccontare i fatti, distanti anni luce dagli accrocchi politici cui si prestano anche alcune testate. Nel giuglianese, ad esempio, un blog locale, che nessuno calcola e che vive per parlare male del nostro giornale, continua a nascondere notizie di cronaca importantissime, come ad esempio l’arresto e condanna di un ex sindaco di Marano, a cui egli stesso è stato fedelissimo per anni. Ma ci sarebbe tanto da dire sul menestrello e su come, di volta in volta, passi di fiore in fiore, con l’unico obiettivo di non disturbare un determinato circo politico (anche per ragioni familiari) del Giuglianese. Personaggio di piccolo cabotaggio, che ogni santo giorno si mette in competizione, anziché darsi all’ippica o ad altro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews