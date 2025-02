DE LUCA NEL SANNIO: VISITA A FRAGNETO MONFORTE E A MORCONE, FOCUS SULLA DIGA DI CAMPOLATTARO E NUOVI INVESTIMENTI PER LA SANITÀ

216 Visite

“Oggi cancelliamo definitivamente una ferita ambientale che il Sannio ha dovuto sopportare per troppi anni. Se non fosse stato per l’intervento della Regione Campania, queste ecoballe sarebbero rimaste qui fino al 3000. Ora il nostro impegno è concentrato sulla ripresa dello STIR di Casalduni, danneggiato da un incendio nel 2018, affinché il ciclo dei rifiuti possa tornare a essere pienamente efficiente” , ha dichiarato il Presidente De Luca .

Il Presidente della Regione Campania, on. Vincenzo De Luca, ha fatto tappa oggi nel Sannio per una visita istituzionale che ha toccato due luoghi simbolo: il sito “Toppa Infuocata” di, finalmente liberato dalle ecoballe, e il Comune di, per un confronto con i sindaci dell’area Titerno-Alto Tammaro sull’invaso di Campolattaro e le infrastrutture sanitarie del territorio.Accompagnato dal Consigliere regionale, Erasmo Mortaruolo, il Governatore ha effettuato un sopralluogo a Fragneto Monforte per prendere atto della conclusione della bonifica del sito, dove sono state rimosse oltre 65mila tonnellate di ecoballe. Ad accoglierlo il Sindaco di Fragneto Monforte, Luigi Facchino; il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi e l’Amministratore di SAMTE, Domenico Mauro.

Anche il Consigliere regionaleha sottolineato il valore dell’intervento:

Sulla sanità, il Governatore ha ribadito l’impegno della Regione, denunciando il continuo sottofinanziamento ai danni della Campania: “Nonostante ci vengano sottratti ogni anno 200 milioni di euro dal Fondo Sanitario, siamo la prima regione per i progressi nelle liste d’attesa e costruiremo 10 nuovi ospedali. Nel Sannio restiamo impegnati per il potenziamento dell’ospedale di Sant’Agata con un polo oncologico di eccellenza ma sono tanti gli interventi effettuati in questi anni. Penso in particolar modo al primo Ospedale di Comunità, in tutta la regione Campania, aperto a San Bartolomeo in Galdo; all’apertura di un nuovo Centro Antidiabete ad Airola; all’Hospice di Cerreto Sannita”.

Dopo Fragneto Monforte, il Presidente De Luca si è spostato a Morcone, dove nell’Aula consiliare ha incontrato i sindaci dell’area “Titerno-Alto Tammaro” per discutere della governance e delle infrastrutture legate all’invaso di Campolattaro, che con oltre 85 milioni di metri cubi d’acqua rappresenta una risorsa strategica per l’irrigazione e l’approvvigionamento idrico del territorio.

Presenti, oltre al Sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo anche il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi; il Presidente di ASEA, Giovanni Mastrocinque e numerosi primi cittadini della zona.

Il Presidente De Luca ha ribadito il sostegno della Regione per completare le opere necessarie all’utilizzo della risorsa idrica sia per scopi irrigui che per uso potabile.

“Campolattaro è un’opera strategica non solo per il Sannio, ma per tutta la Campania. Grazie alla programmazione regionale, stiamo portando avanti investimenti che garantiranno un utilizzo pieno e sostenibile dell’invaso. Continueremo a sostenere le comunità locali per rendere questa infrastruttura una leva di sviluppo per l’intero territorio” ha affermato De Luca.

Ultima tappa della visita è stato il sopralluogo presso il cantiere della nuova Casa di Comunità dell’ASL a Morcone, un’opera finanziata con fondi del PNRR per potenziare i servizi sanitari territoriali nell’area del Tammaro.

Ad accompagnare il Presidente De Luca è stato il Direttore Generale dell’ASL di Benevento, Gennaro Volpe.

Il progetto prevede la demolizione dell’edificio esistente e la costruzione di un moderno complesso su tre piani, destinato a ospitare ambulatori specialistici, servizi di medicina generale, telemedicina, diagnostica di base e un punto di primo intervento h24.