Lanzarote, confessa l’aggressore di Salvatore. “Faccio uso di droghe”

Ha confessato di far uso di droghe l’aggressore di Salvatore Sinagra, l’italiano ridotto in fin di vita la scorsa settimana in un bar di Lanzarote, nelle isole Canarie. Il fermo è stato convalidato. Al 25enne di Lanzarote viene contestato il reato di «lesioni gravi». Il Tribunale di istruzione numero 4 di Arrecife ha disposto la detenzione provvisoria senza cauzione. Lo apprende LaPresse da fonti dell’Alta corte di giustizia delle Isole Canarie. Il reato contestato è di lesioni gravi. Il caso sarà ora seguito dal Tribunale numero 3, che era in servizio quando sono accaduti i fatti. Un mese fa era già stato incriminato per un’altra aggressione.













