Regionali, Martusciello apre le danze: il candidato del centrodestra entro la primavera

134 Visite

Una sala gremita, dirigenti e amministratori locali arrivati da tutta la Campania, entusiasmo alle stelle. Il centrodestra si compatta in vista delle elezioni regionali e spinge sull’acceleratore: il candidato dovrà essere individuato entro la primavera. Nella segreteria regionale di Forza Italia, convocata all’Hotel Vesuvio e presieduta dal capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, il coordinatore regionale Fulvio Martusciello ha lanciato un messaggio chiaro: “Un candidato che vuole costruire un programma partecipato deve essere messo in campo all’inizio della primavera. Non possiamo perdere tempo”. Quando Martusciello ha preso la parola, la sala si è infiammata con cori e applausi. I sostenitori di Forza Italia hanno scandito più volte il suo nome, intonando “Fulvio, Fulvio” in segno di sostegno e approvazione. Un entusiasmo palpabile che testimonia la compattezza del partito e la volontà di arrivare uniti alla sfida elettorale.

L’obiettivo è definire il profilo del leader che guiderà la coalizione alle urne in autunno, evitando le incertezze che stanno paralizzando il centrosinistra. “Loro sono nel caos – ha sottolineato Gasparri – con De Luca che fa ricorsi per restare in sella e il PD che non ha ancora una strategia chiara. Noi, invece, lavoriamo per arrivare pronti con un progetto serio”. Martusciello ha poi ribadito la compattezza della coalizione e lo stato avanzato dell’organizzazione elettorale. “Il partito è coeso, senza divisioni interne. Con la giornata di oggi si costruisce la classe dirigente che a novembre sarà maggioranza in Regione”, ha detto rivolgendosi alla platea.

Le liste sono già in fase avanzata: “Abbiamo quasi completato gli elenchi in ogni provincia. Stiamo ascoltando i coordinatori provinciali e i sindaci per raccogliere idee. La ‘fabbrica delle idee’ che abbiamo organizzato questa mattina è straordinariamente affollata, perché vogliamo costruire un programma che parli ai cittadini, che affronti le emergenze quotidiane e che dia soluzioni”. Quanto alla candidatura, Martusciello non ha escluso alcuna ipotesi, ma ha ricordato che la decisione finale sarà presa dai leader nazionali. “Siamo aperti a tutte le soluzioni possibili, ma la scelta definitiva arriverà da una riflessione nazionale. Tajani, Meloni e Salvini dovranno guardare al quadro complessivo delle cinque regioni al voto. In alcune c’è già un nome certo, come nelle Marche, in altre stiamo lavorando”.

Maurizio Gasparri, dal canto suo, ha confermato il sostegno a Martusciello, escludendo però ogni ipotesi di un candidato civico, come l’imprenditore Antonio D’Amato. “Noi abbiamo la nostra proposta, che è quella di Fulvio Martusciello. Siamo aperti al confronto con gli altri partiti, senza imposizioni da fare o da subire, ma non mi risulta alcuna disponibilità di nomi esterni. Forza Italia, per sua natura, punta all’allargamento della coalizione, ma senza passi falsi”.

Il messaggio è chiaro: il centrodestra campano vuole giocare d’anticipo per arrivare al voto con una coalizione solida e una proposta politica chiara. La primavera sarà il banco di prova decisivo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews