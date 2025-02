Un albanese di 22 anni è stato denunciato per minaccia aggravata dopo che, in seguito ad un incidente stradale, senza feriti, con un’altra autovettura, nel tratto compreso tra Fuorigrotta ed Agnano della Tangenziale di Napoli, aveva invitato il conducente dell’altro veicolo a seguirlo in un’area di servizio per lo scambio dei dati anagrafici ma, una volta giunto nell’area di sosta, aveva impugnato una pistola a salve esplodendo un colpo a scopo intimidatorio.