MARANO, IL COMUNE E QUELLA “STRANA” ABITUDINE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO. L’ALA DEL CIMITERO SUI TERRENI DEI CHIANESI COSTERA’ ALTRE DECINE DI MIGLIAIA DI EURO AI CITTADINI

363 Visite

E’ l’ennesima barzelletta maranese, una delle tante situazioni strane concepite all’inizio degli anni Duemila, come la storia dello stadio comunale, di due scuole e del Giudice di Pace. Strutture sorte senza che il Comune – gestito in quegli anni da giunte di sinistra ed estrema sinistra – abbia provveduto a formalizzare le procedure di esproprio. Scandali che sono costati fior di quattrini all’ente, da anni in acque agitatissime sotto il profilo finanziario.

L’ultimo caso è quello dell’ala del cimitero realizzata una quindicina di anni fa, a ridosso di un noto panificio. Non la nuova ala con i loculi non ancora consegnati ma l’altra dove sono già sepolti centinaia di defunti. Palazzina e area adiacente.

I suoli furono occupati senza titolo dal Comune e ora l’ente dovrà pagare. Terreni appartenuti ai germani Chianese, di cui il Comune – all’inizio degli anni Duemila, gestione Bertini – si appropriò senza formalizzare le necessarie procedure e senza indennizzare i proprietari. I giudici del Tar, a distanza di oltre vent’anni dai fatti, hanno accolto il ricorso proposto dai legali dei Chianese, indicando all’ente comunale due strade: la restituzione dell’area o l’acquisizione della particella al patrimonio del municipio per motivi di pubblica utilità, con conseguente risarcimento del danno agli ex proprietari del terreno. La strada percorsa è quella dell’acquisizione della palazzina e delle altre nicchie ricavate nel terreno adiacente, con un iter portato avanti da un commissario ad acta insediatosi poiché il Comune non aveva dato seguito alle indicazioni suggerite dal Tar. Il funzionario ha sollecitato gli uffici dell’Ente a fornire il carteggio relativo all’intera procedura all’attuale amministrazione comunale e, in data 10 ottobre 2024, a formulare un’offerta per l’acquisizione del terreno, ormai finito nel patrimonio comunale. Il quantum non è stato ancora stabilito. Secondo il sindaco Morra, si tratterà al massimo di 60mila euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews