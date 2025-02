Migranti in Albania, l’ennesimo stop della magistratura

172 Visite

I giudici della Corte d’appello di Roma hanno sospeso il trattenimento dei 43 migranti portati nel centro di Gjader, in Albania. L’effetto di questa decisione è che i richiedenti asilo saranno portati in Italia e liberati. I giudici hanno poi rimesso “gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi degli artt. 267 TFUE, 105 e ss. del Regolamento di procedura e 23 bis dello Statuto della Corte”, si legge in un passo delle 25 pagine del provvedimento emesso nel tardo pomeriggio. I migranti arriveranno a Bari sabato in serata su una motovedetta della Guardia costiera.













