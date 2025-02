Arzano. Arredi in strada, rintracciata e denunciata una donna. La polizia locale bussa alla porta e restituisce i rifiuti.

175 Visite

Gli agenti della polizia locale, coordinata dal comandante Biagio Chiariello, ha notato alla via Sette Re di Arzano il mobilio di una camera da letto gettato in strada.

Per risalire al responsabile dell’abbandono dei rifiuti, entrati in uno stabile hanno bussato alle porte delle diverse abitazioni e per non destare sospetti hanno chiesto se qualcuno da poco avesse acquistato arredi in quanto ci sono state delle lamentela del venditore circa il mancato pagamento dell’importo.

Una donna, L.C. le sue iniziali, ha esibito lo scontrino di pagamento e fatto visionare la camera da letto con dei pezzi ancora da smaltire ed analoghi a quelli in strada.

Davanti all’evidenza ha prima riferito di averli smaltiti pressi l’isola ecologica, dato smentito dalla ditta, e poi ammesso di essere la responsabile dell’abbandono dei “rifiuti ingombranti” gettandoli in strada.

Diffidata a riprendersi i rifiuti gli sono stati restituiti.

All’esito delle operazioni la donna è stata denunciata con rapporto inviato alla Procura della Repubblica di Aversa per il reato di abbandono rifiuti e ora dovrà subire un processo.

Il controllo sul territorio continua in maniera costante sulla tematica rifiuti con bilancio delle operazioni di cinque veicoli sotto sequestro per trasporto rifiuti , oltre settanta soggetti sanzionati per mancata differenziata e sei denunciati.













