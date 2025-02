LA METROPOLITANA DEL MARE. MARANOLAB: “IL SOGNO PIEGATO MA NON ANCORA SPEZZATO. I NOSTRI REFERENTI HANNO BOCCIATO IL PROGETTO, PRONTI A TUTTE LE FORME DI PROTESTA”

Era il 2019 quando con altre organizzazioni decidemmo di lanciare una proposta per risolvere la cronica penalizzazione di trasporti pubblici e dell’asfissiante traffico veicolare nell’asse Qualiano, Calvizzano, Marano, Mugnano, Chiaiano verso la zona ospedaliera e il centro ci Napoli. Un traffico asfissiante la mattina verso Napoli e il pomeriggio nel senso contrario, costringendo decine di migliaia di persone a pesanti, massacranti e costosi spostamenti per lavoro e per ogni necessità e la rinuncia e l’isolamento di altrettante persone non in grado di affrontare tali spese. La proposta prima della Metropolitana del mare e poi modificata in Tram Veloce sembrava poter raccogliere il consenso di tutti i livelli istituzionali e della popolazione per il costo estremamente contenuto opera essendo ideato quasi totalmente su territorio demaniale (Alveo dei Camaldoli) e in superficie (evitando di scavare gallerie) e con tempi rapidissimi.

Addirittura la Città metropolitana aveva stanziato fior di quattrini per la progettazione e sembrava un iter ben avviato. Invece, improvvisamente, di punto in bianco, notte tempo e in gran segretezza in nostri referenti bocciano il progetto e ne presentano un altro totalmente differente, ben lontano da poter neppure scalfire la risoluzione del problema della viabilità di cui abbiamo fatto cenno, ma al servizio di altre fasce di popolazione già di per sé molto bene servite dal trasporto su ferro e comunque una monorotaia che essendo sopraelevata ha anche costi notevolmente superiori a quelli del Tram Veloce. Un vero shock, grande delusione e non comprendiamo i motivi di questo repentino cambio di progetto, anzi lo comprendiamo per le logiche di sottomissione ai propri capi corrente di taluni politici che invece avrebbero dovuto difendere gli interessi della propria gente. Non ci rimane che appoggiare e promuovere qualsiasi iniziativa di protesta, anche clamorosa, che dovesse partire dalle istruzioni locali e dalle altre associazioni del territorio e nello stesso tempo un forte appello all’unità delle forze politiche maranesi e calvizzanesi (visto che Mugnano-Porcelli docet si è tirato fuori), delle popolazioni interessate, dei giornali e delle associazioni che per una volta lottassero insieme per una giusta causa. Non tutto è perduto, bisogna fare sentire alto il nostro grido per fare cambiare il progetto da presentare al governo.

Vice presidente Maranolab