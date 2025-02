Villaricca. False residenze per calciatori e vip brasiliani, arriva la sentenza per la gang dei brasiliani e dipendenti comunali

375 Visite

All’esito del giudizio abbreviato celebrato davanti al giudice del Tribunale di Napoli Nord Dott. Simone Farina, è arrivata la sentenza a carico dei dipendenti del comune di Villaricca, del vigile urbano e dei due brasiliani, accusati a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione e falso in atto pubblico.

Queste le assoluzione e le condanne:

1) Fabotti Silmara, nata a Ubirata (Brasile) il 14.7.81, detenuta per

questo procedimento in carcere,

Difesa di fiducia dagli avv. Giuseppe Formicola, condannata ad ANNI 4 MESI 2 (la richiesta del pubblico ministero Dott. Cesare Sirignano era stata di anni 5 mesi 10 di reclusione);

2) Yogui Flavio Alan, nato a San Paolo (Brasile) il 26.9.89,

detenuto per questo procedimento agli arresti domiciliari,

Difeso di fiducia dall’avv. Nunzio Limite, condannato ad anni 2 mesi 10 (il PM aveva chiesti anni 3 mesi 4, con la concessione delle attenuanti generiche grazie alla collaborazione fornita da quest’ultimo);

3) De Rosa Alessio, nato a Giugliano in Campania 1’8.8.57, detenuto per questo procedimento agli arresti domiciliari,

Difeso di fiducia dall’avv. Antonio Peluso, condanna ad ANNI 4 MESI 2 (il PM aveva chiesto anni 5 mesi 6);

4) Di Vivo Alessandro, nato a Villaricca il 17.7.57, detenuto per questo

procedimento agli arresti domiciliari,

Difeso di fiducia dall’avv. Luca Felaco condanna ad ANNI 4 MESI 2 (il PM aveva chiesto anni 5 mesi 4);

5) Amato Antonio, nato a Villaricca il 19.11.58,

detenuto per questo procedimento agli arresti domiciliari,

Difeso di fiducia dall’avv. Luigi Poziello, assolto dall’accusa di corruzione “per non aver commesso il fatto” e condannato ad anni 2 mesi 8 di reclusione (il PM aveva chiesti anni 4 mesi 10 di reclusione);

6) Opera Antonio, nato a Villaricca il 20.10.61, detenuto per questo procedimento

agli arresti domiciliari,

Difeso di fiducia dall’avv. Pasquale Ciccarelli e Michele Liguori condannato ad ANNI 1 mesi 4 di reclusione, con pena sospesa ed immediata liberazione. Assolto dal reato di corruzione (il PM aveva chiesti anni 5 di reclusione).

Il fatto

Con l’operazione denominata Carioca la Polizia Metropolitana di Napoli, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha sgominato una vasta rete di corruzione nel comune di Villaricca. Sono state arrestate questa mattina all’alba 6 persone: due brasiliani e 4 tra vigili, funzionari comunali e dipendenti del comune di Villaricca, tutti accusati dell’ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al falso in atto pubblico. Gli indagati, secondo le risultanze dell’inchiesta, provvedevano ad alterare il regolare svolgimento delle procedure di legge per il riconoscimento della residenza nel comune di Villaricca e per l’ottenimento, da parte di soggetti che non ne avevano diritto, della cittadinanza italiana.













