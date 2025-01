Tram leggero, Di Fenza: delusi per esclusione di Marano e Calvizzano

419 Visite

“Siamo molto delusi dalla Città Metropolitana di Napoli che ha deciso di escludere Marano e Calvizzano dal progetto Monorotaia “Gronda Ovest”, che effettuerà 7 fermate in 7 stazioni, collocate a Qualiano, capolinea e deposito (Parco commerciale Grande Sud), Giugliano (Nuovo ospedale), Giugliano (Corso Campano), Villaricca (via Napoli), Villaricca (Corso Europa), Mugnano (interscambio con linea Arcobaleno) e Napoli (Cupa Perillo – Scampia).” – è quanto afferma in una nota Pasquale Di Fenza, consigliere regionale in Campania.

“È chiaro che si tratta solo di un progetto da candidare a finanziamento ad un bando del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma l’idea di servire due paesi con bus sharing, i quali complessivamente esprimono una popolazione superiore ai 70.000 abitanti, è davvero molto discutibile, prosegue Di Fenza.

“L’intenzione è sempre stata quella di collegare l’area nord di Napoli alla metropolitana di Chiaiano, onestamente pensare di prevedere per Marano e Calvizzano solo un bus che porti prima alla stazione della Gronda Ovest, che poi a sua volta porta a prendere un altro treno (linea 1) per poi arrivare in Città, è poco applicabile, se non quasi inutile. Francamente faccio difficoltà a comprendere come sia stato possibile ideare qualcosa di simile, anche perché questi due paesi esprimono autorevoli referenti in quelle sedi. Non si tratta di un attacco politico, ma solo di una mera constatazione dei fatti. Mi auguro che in Città Metropolitana si stia già pensando ad una modifica progettuale. Sono certo che l’attuale classe politica, molto lungimirante, non commette gli stessi errori dei rappresentanti istituzionali del passato”. – ha così concluso il capogruppo in regione di Azione – Per.













