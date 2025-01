Quarto, stadio Giarrusso: la squadra locale costretta ad emigrare a Mondragone per fare posto alla Puteolana

464 Visite

Con la seguente nota ufficiale, in data 29 gennaio, il Quarto Calcio 1962 comunica ai propri

supporters e sostenitori che il match in programma questo fine settimana contro il Virtus Panza si giocherà presso il comunale di Mondragone. Dunque dopo già sei mesi di attività agonistica, siamo costretti a giocare lontano dal comunale Giarrusso e dalla nostra Quarto.

Sgomberiamo subito il campo da innumerevoli dubbi e inesattezze. Da giorni è certo che la

Puteolana 1902, militante nel campionato di Serie D, giocherà le partite di casa al Giarrusso. Nulla da togliere agli amici puteolani, a farne le spese siamo noi gestori del titolo storico quartese. Essendo noi in Prima Categoria, secondo il regolamento comunale, dobbiamo cedere in termini di orari a categorie superiori in caso di concomitanza. Ma proprio questa settimana abbiamo l’esigenza di giocare in un orario consono dinanzi alla necessità degli amici ischitani di poter prendere l’ultimo traghetto disponibile.

Avendo chiarito con questo prologo, ecco il risultato finale. Dopo mesi sul comunale, siamo stati costretti dalle circostanze a trovare un altro campo per la partita di sabato. La delusione è tanta. Si fanno tanti sacrifici, anche per una Prima Categoria e tutto questo poteva essere gestito diversamente. Concludendo, agli occhi di tutti è evidente un’osservazione lapalissiana. Una squadra di un altro Comune giocherà a Quarto, mentre la squadra di Quarto giocherà in Provincia di Caserta.













