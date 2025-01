MARANO, TRAGEDIA SFIORATA NELL’AREA PIP: MEZZO DELLA NETTEZZA URBANA TRAVOLGE (VIDEO) QUATTRO AUTO E SI SCHIANTA NELLA FITTA VEGETAZIONE. L’IMPATTO DURANTE LE OPERAZIONI DI TRASBORDO DEI RIFIUTI

236 Visite

Rocambolesco incidente nell’area Pip di Marano. Un mezzo della nettezza urbana, per il servizio del comune di Marano, durante le operazioni di trasbordo dei rifiuti, che da anni avvengono in quel luogo (rifiuti appoggiati lungo la carreggiata e poi prelevati da mezzi più grandi), per ragioni ancora non chiare è partito – senza guidatore a bordo – e si è schiantato contro 4 auto di lavoratori dei capannoni in sosta e ha terminato la sua corsa impattando contro alcuni alberi. Una tragedia sfiorata. Indaga la polizia municipale.













