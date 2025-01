Pandoro Gate” e uova di Pasqua, Chiara Ferragni rinviata a giudizio per truffa aggravata

103 Visite

Il decreto di citazione diretta è stato notificato questa mattina (29 gennaio): per Chiara Ferragni è arrivato il rinvio a giudizio per truffa aggravata. Lo ha reso noto la difesa dell’influencer. La vicenda riguarda il cosiddetto “Pandoro gate“, le presunte operazioni di pubblicità ingannevole. A ottobre scorso la Procura di Milano aveva chiuso le indagini sulle due iniziative commerciali che hanno sfruttato l’immagine dell’imprenditrice digitale e la sua enorme influenza sui social: il pandoro “Pink Christmas” di Balocco, lanciato per il Natale 2022, e le uova di Pasqua “Dolci Preziosi” del 2021 e 2022. La richiesta della procura, firmata dall’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli, riguarda anche gli altri indagati: oltre a Ferragni, anche l’ex braccio destro Fabio Damato, la manager Alessandra Balocco e l’imprenditore Francesco Cannillo devono rispondere dei reati di “truffa continuata e aggravata”. Il processo comincerà il 23 settembre con l’udienza predibattimentale.













