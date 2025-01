Napoli-Marano-Mugnano, traffico in tilt al mattino presto per la chiusura di via Tirone. Cittadini: “Non si vede un vigile”

115 Visite

Gentile Direttore, visto che l’aumento del traffico la mattina in uscita da Marano di questi giorni è dovuto essenzialmente alla chiusura di Via Tirone, che molti percorrevano in alternativa al traffico del Corso Europa e di Via Santa Maria a cubito, e poiché questa chiusura si protrarrà sino al 13/5, non sarebbe opportuna la presenza di vigili, la mattina presto, nei pressi della rotatoria posta alla fine del Corso Europa per evitare gli intasamenti e i blocchi che puntualmente si verificano tutti i giorni?

In questo modo si eviterebbero lunghe attese da parte di tantissimi cittadini per percorrere poche centinaia di metri.

