Diciottenne sarda precipita dal quarto piano di un hotel, giallo a Malta

Una giovane di Arzachena è ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata dal quarto piano di un albergo di Malta.

I contorni della vicenda sono ancora poco chiari. La ragazza, 18 anni appena compiuti, da alcuni giorni si trovava sull’isola con il fidanzato di 27 anni, sempre di Arzachena. Alloggiavano in una struttura ricettiva di Paceville, quartiere della movida. Nella notte tra mercoledì e giovedì il dramma. La caduta sarebbe stata attutita da un tendone sottostante: dopo l’impatto, sarebbe stata lei a chiedere aiuto prima di accasciarsi.

Le autorità locali, anche attraverso interrogatori e testimonianze, hanno stabilito che la caduta sarebbe avvenuta a seguito di una lite tra i due.

Il giovane è già rientrato in Italia. Lei è ancora ricoverata al policlinico Mater Dei in attesa di un nuovo intervento per una frattura alla schiena.













