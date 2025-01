Invasione di turisti a Roccaraso, il sindaco chiede misure straordinarie

148 Visite

L’invasione di turisti proveniente dalla Campania, con un picco di oltre 250 autobus la scorsa domenica, ha messo in ginocchio la cittadina abruzzese e il comprensorio sciistico dell’Aremogna. Il sindaco Francesco Di Donato ha lanciato un grido d’allarme, sottolineando la necessità di misure straordinarie per garantire sicurezza e ordine pubblico.

“Quello che abbiamo vissuto non è turismo, ma un vero e proprio assalto”, ha affermato il primo cittadino. “Le strade sono state paralizzate, il degrado ha imperversato e la sicurezza è stata messa a dura prova”.

Il prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ha convocato un vertice urgente per affrontare la situazione e mettere in campo le azioni necessarie. Tra le priorità, la verifica della regolarità dei bus e dei tour operator coinvolti, spesso accusati di organizzare viaggi “mordi e fuggi” senza alcun controllo.

“Servono controlli più stringenti, sia sulle compagnie di trasporto che sulle agenzie che promuovono queste tipologie di turismo”, ha sottolineato Di Donato. “È fondamentale garantire che i bus siano in regola, che i conducenti siano qualificati e che il numero dei passeggeri non superi i limiti consentiti”.

Ma non solo. Il sindaco ha chiesto anche un potenziamento delle forze dell’ordine sul territorio, per garantire la sicurezza dei turisti e dei residenti. “Ventimila sciatori sulle piste, diecimila persone in paese e un traffico impazzito: una situazione insostenibile”, ha affermato.

“Roccaraso non può diventare ostaggio di pochi che pensano solo al profitto”, ha concluso Di Donato. “Dobbiamo trovare un equilibrio, garantendo un’offerta turistica di qualità e preservando al tempo stesso il nostro patrimonio ambientale e culturale”.













