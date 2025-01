Trasporti, Comune e Città metropolitana candidano a finanziamento del Mit progetti per 2,5 miliardi

171 Visite

COMUNICATO STAMPA COMUNE DI NAPOLI

Sono stati presentati questa mattina i progetti che il Comune e la Città metropolitana di Napoli hanno candidato al finanziamento del Ministero dei Trasporti per il potenziamento del settore del trasporto rapido di massa. All’incontro, che si è svolto nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sono intervenuti il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore comunale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Edoardo Cosenza e il consigliere metropolitano con delega ai Trasporti, Luciano Borrelli.

Tre le aree su cui si intende intervenire: il rinnovo e il miglioramento del parco veicolare con l’acquisto, tra l’altro, di nuovi treni, tram e filobus; il potenziamento e la valorizzazione dei Sistemi di trasporto con importanti opere infrastrutturali; la realizzazione di nuove linee e l’estensione di quelle esistenti anche attraverso la costruzione di infrastrutture particolarmente innovative per l’Italia come la monorotaia su viadotto per raggiungere zone attualmente meno servite dal trasporto locale.

Complessivamente, Comune e Città metropolitana hanno messo in campo progetti per 2,5 miliardi di euro con l’obiettivo di realizzare una città più connessa e più sostenibile anche grazie ad un sistema di trasporto che garantisce maggiore sicurezza.

“È stato realizzato un lavoro importante sia dalla Città metropolitana che dal Comune – ha spiegato il sindaco Manfredi – per definire i progetti che completano lo sviluppo del trasporto di massa in città e nell’area metropolitana. Questo ci consentirà di presentare le richieste di finanziamento al Ministero dei Trasporti che ogni cinque anni, nell’ambito della sua programmazione, prevede la possibilità di accedere ad ingenti risorse. Le richieste riguardano sia il completamento delle infrastrutture che si stanno realizzando, sia la costruzione di nuove linee per consentire a zone che oggi sono sprovviste di sistemi di trasporto significativi, soprattutto nell’area metropolitana, di potersi connettere con la città”.

“Il presupposto di questa progettazione è che dobbiamo guardare all’intera area metropolitana nel suo insieme perché è impossibile pensare di poter risolvere i problemi di Napoli quando ci sono aree densamente abitate che non hanno nessuna alternativa all’utilizzo dell’automobile. Valorizziamo principalmente il traporto su ferro – ha sottolineato l’assessore Cosenza – e la novità è che non puntiamo solo sulle metropolitane, che sono molto costose, ma su sistemi monorotaia soprelevati che costano un terzo e che serviranno sia Napoli Est, sia parte della Città metropolitana, dove nell’area nord la Provinciale 1 si presta bene alla realizzazione di una metropolitana soprelevata. Inoltre, prevediamo ulteriori sviluppi della rete tranviaria”.

“Quando abbiamo approvato il Piano urbano della mobilità sostenibile in Consiglio metropolitano – ha affermato il consigliere delegato Borrelli – abbiamo evidenziato come, allo stato attuale, i comuni a nord dell’area metropolitana siano collegati singolarmente con Napoli ma non tra di loro. Abbiamo, dunque, previsto la realizzazione di linee di gronda per unire questi comuni tra loro e con le altre linee di trasporto pubblico esistenti, in particolare con la stazione dell’alta velocità di Afragola. L’auspicio è che questo progetto venga ammesso a finanziamento, perché sarà in grado di migliorare in maniera significativa la qualità della vita di più di mezzo milione di persone” .













