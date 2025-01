A.A.A. Cercasi erede di Kvara: il Napoli ha fretta di chiudere uno tra Garnacho e Adeyemi

158 Visite

Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli è sempre più vicino a chiudere un colpo importante per il suo reparto offensivo. Dopo la partenza di Kvaratskhelia, gli azzurri sono alla ricerca di un esterno d’attacco di talento e le ultime indiscrezioni portano a due nomi caldissimi: Alejandro Garnacho del Manchester United e Karim Adeyemi del Borussia Dortmund.

Stando alle ultime indiscrezioni, Garnacho sembra essere in vantaggio nella corsa per approdare a Napoli. Il giovane talento argentino ha già dato la sua disponibilità a vestire la maglia azzurra, mostrando un’entusiasmo che potrebbe fare la differenza in una trattativa tutt’altro che semplice. Il Manchester United, infatti, chiede una cifra molto alta per il suo gioiello, superiore ai 65 milioni di euro.

Diverso il discorso per Adeyemi. Il tedesco, pur essendo un profilo molto interessante, sembra meno propenso al trasferimento in Italia. Il Borussia Dortmund lo valuta intorno ai 40 milioni di euro, una cifra comunque importante, ma il calciatore sogna la Premier League e non nasconde la sua preferenza per un top club inglese.

Garnacho e Adeyemi sono due giocatori con caratteristiche diverse. Il primo è un’ala sinistra molto tecnica e veloce, in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Adeyemi, invece, è un attaccante più fisico e potente, capace di andare al tiro da fuori area e di giocare anche da seconda punta.

Conte dovrà valutare attentamente quale dei due profili scegliere. Da un lato, Garnacho sembra più motivato e potrebbe integrarsi più facilmente nel gioco del Napoli. Dall’altro, Adeyemi è un giocatore di grande talento e potenziale, ma il suo desiderio di giocare in Premier League potrebbe complicare la trattativa.

