Marano, dal bivio a Città Giardino si impiegano ore per percorrere poche centinaia di metri. Anziché spendere soldi per un grande piano traffico, li gettiamo per il Giudice di Pace per fare un favore agli addetti ai lavori

Marano quartiere dormitorio, con un’ alta densità abitativa, soprattutto ai confini con i Comuni di Mugnano e Napoli, basti pensare al parco Vallesana con centinaia di appartamenti. Ed ogni mattina l’immagine di quartiere dormitorio abbandonato e’ ben nitida alle migliaia di persone che cercano di recarsi a lavoro e a scuola impiegando decine di minuti per percorrere poche centinaia di metri, poche strade con auto parcheggiate ovunque, mancato rispetto delle precedenze, i soliti furbetti che superano le code di chi civilmente le rispetta.

Si spendono soldi per il tribunale, anzi Giudice di Pace, che nessun beneficio porta alla città, se non agli addetti ai lavori, Ma per una pianificazione e gestione del traffico almeno in uscita( ore 7.00- 9.30) bivio e Città Giardino, Nulla!

Le Amministrazioni dovrebbero migliorare la vivibilità delle proprie città e la gestione del traffico rientra in tale compito.

Non e’ possibile metterci così tanto tempo per percorrere poche centinaia di metri! La ricerca delle soluzioni non spetta ai cittadini, ma ai tecnici, ai politici ed esponenti della municipali pagati per svolgere tale compito. Che ne pensa e cosa sta facendo assessore di riferimento? Cittadini@bloccati*trafficomarano#

Luisa (Marano)













