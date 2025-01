Ferragnez, la stoccata dell’influencer a Striscia la notizia

111 Visite

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez continua a far parlare.

L’influencer ha ricevuto il Tapiro d’oro a “Striscia la notizia” per commentare la scelta del marito di cantare “Bella stronza” di Marco Masini al Festival di Sanremo.

Interpellata dall’inviato Valerio Staffelli, la Ferragni ha risposto con ironia: “Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”.

Ma alla domanda se “con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?”, la risposta è stata netta: “Sono d’accordo”.

La tensione tra i due ex coniugi sembra essere palpabile. Chiara Ferragni ha infatti rivelato di non avere un buon rapporto con Fedez: “No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino”, ha ammesso. E ha aggiunto, senza mezzi termini: “Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione”.

Le dichiarazioni dell’influencer hanno scatenato un nuovo dibattito sui social network. Molti fan si sono schierati dalla parte di Chiara Ferragni, mentre altri hanno espresso solidarietà a Fedez. Intanto, la coppia continua a far parlare di sé, dimostrando che la loro storia è tutt’altro che conclusa…

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti