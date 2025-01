Campania, da Regione risorse alla Chirurgia robotica. Pellegrino (Italia Viva): “Passo cruciale per rendere sistema sanitario efficiente e accessibile”.

194 Visite

“La Chirurgia robotica rappresenta una delle innovazioni più significative della medicina moderna, in grado di garantire interventi più precisi, minore invasività, riduzione delle complicanze e tempi di recupero più rapidi per i pazienti. È fondamentale che anche la Campania continui a puntare su questa tecnologia per rendere il nostro sistema sanitario più efficiente e accessibile”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva, che durante il Question Time del Consiglio Regionale ha presentato un’interrogazione sull’utilizzo e lo sviluppo della chirurgia robotica nella sanità regionale. Una tematica importante per il futuro del sistema sanitario campano, che vede nella tecnologia un alleato indispensabile per migliorare la qualità delle cure offerte ai cittadini.

“La nostra Regione – ha evidenziato il capogruppo – ha effettuato importanti investimenti per dotare gli ospedali di tecnologie all’avanguardia dimostrando di voler guardare al futuro. Significative risorse sono state destinate all’implementazione di strumenti avanzati come i sistemi di chirurgia robotica. Investimenti che non solo elevano la qualità delle cure, ma rappresentano un passo cruciale per ridurre le disuguaglianze territoriali e garantire a tutti i cittadini campani pari accesso ai migliori standard sanitari. E’ indispensabile – ha precisato Pellegrino – un monitoraggio continuo sull’utilizzo di queste tecnologie, non basta avere strumenti tecnologici avanzati, bisogna garantire che vengano utilizzati al massimo del loro potenziale e in modo appropriato. Un attento monitoraggio serve anche per evitare che il robot venga utilizzato per interventi non prioritari, che possono essere trattati con altre tecnologie, penalizzando in termini di spazi operatori interventi chirurgici importanti, come quelli oncologici. Per molte patologie tumorali, infatti, l’approccio robotico può rappresentare un vantaggio concreto in termini di radicalità chirurgica e di migliori risultati clinici. Investire in innovazione significa investire sul futuro della salute pubblica. Continuerò il mio impegno affinché queste risorse siano utilizzate al meglio, evitando sprechi che possano determinare difficoltà per i pazienti e per la maggioranza di professionisti che con serietà, impegno e responsabilità svolgono quotidianamente il proprio lavoro”, ha concluso Tommaso Pellegrino.

