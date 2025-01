Bimba di 8 mesi salvata con il fegato di un bimbo di 5 mesi

119 Visite

Una bambina di otto mesi è stata salvata dai medici dell’Ospedale Molinette di Torino con un trapianto di fegato proveniente da un bimbo deceduto a soli cinque mesi. “Sapere che questo dono ci è arrivato da un bimbo molto piccolo ci ha scosso profondamente”, ha commentato la madre della piccola. “È stato un regalo bellissimo, inatteso, e ora sono tanto felice per la mia Matilde. Ma il mio primo pensiero è andato a una mamma che non può dire altrettanto e a un piccino che non c’è più”.

Una corsa contro il tempo per salvare la piccola

L’operazione alla bambina è stata una corsa contro il tempo. Bisognava agire in fretta, ma di organi adatti non c’è n’erano e allora si era fatto avanti il padre della piccola: “Procedete con me”. Quando mancavano 72 ore all’ingresso in sala operatoria, è però arrivata la segnalazione del Centro nazionale trapianti: un bimbo di cinque mesi era deceduto in un’altra Regione per una patologia congenita encefalica. La donazione degli organi era stata autorizzata e il fegato era disponibile.













