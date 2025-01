Rotary Club Napoli: festa per i 100 anni della fondazione

74 Visite

Un viaggio nel tempo attraverso un secolo di storia, impegno e dedizione alla comunità. È questo ciò che promette la mostra “Cento anni di Rotary per Napoli”, che verrà inaugurata martedì 28 gennaio alle ore 19 nell’incantevole cornice dell’Androne delle Carrozze di Palazzo Reale.

Organizzata dal Rotary Club Napoli per celebrare il suo centesimo anniversario, l’esposizione si articola in cinque sezioni tematiche che raccontano l’evoluzione del club dalla sua fondazione a Chicago fino ai giorni nostri. Attraverso un percorso multimediale ricco di fotografie, documenti, video e installazioni interattive, i visitatori potranno scoprire i valori fondanti del Rotary, come il servizio, la solidarietà e la promozione della pace, e i numerosi progetti realizzati a beneficio della città di Napoli e del mondo intero.

“La nostra mostra vuole essere un omaggio ai cento anni di impegno del Rotary Club Napoli”, spiega il professor Massimo Franco, presidente del club e curatore dell’esposizione. “Un’occasione per ripercorrere la nostra storia, ma anche per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Cento anni di attività ci hanno dimostrato che, con il lavoro di squadra e una visione chiara, è possibile fare la differenza”.

Fondato nel 1924, il Rotary Club Napoli ha sempre posto al centro della sua missione il servizio agli altri, l’amicizia e la promozione di alti valori etici. Negli anni, il club ha promosso numerose iniziative in ambito culturale, sociale e umanitario, lasciando un segno indelebile nella città di Napoli.

“Questa mostra non è solo un viaggio nel tempo”, continua il professor Franco, “ma è soprattutto un messaggio di speranza per il futuro. Il Rotary continuerà ad essere al servizio di Napoli, perché il nostro impegno non si ferma qui: è solo l’inizio di un nuovo capitolo”.

L’esposizione “Cento anni di Rotary per Napoli” rappresenta un’occasione unica per scoprire l’impatto che questa organizzazione ha avuto sulla città













