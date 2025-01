Ospedale del Mare, ripristinata la fornitura idrica: tornano alla normalità le attività

72 Visite

Buone notizie dall’Ospedale del Mare di Napoli. Dopo l’interruzione dei ricoveri programmati a causa di un guasto alla rete idrica, la situazione è tornata alla normalità.

Grazie al tempestivo intervento dell’ABC, l’azienda che gestisce il servizio idrico a Napoli, i tecnici sono riusciti a riparare la condotta danneggiata durante la notte. Questa mattina, quindi, è stato possibile ripristinare la fornitura idrica in tutta la struttura ospedaliera.

“Siamo felici di comunicare che da oggi sono ripresi tutti i servizi, compresi gli interventi e i ricoveri programmati”, ha dichiarato [nome del responsabile dell’ospedale]. “Ringraziamo l’ABC per il grande impegno profuso per risolvere il problema in tempi rapidi”.

Ricordiamo che, a causa di un imprevisto guasto alla rete idrica principale, l’ospedale aveva dovuto sospendere le attività programmate. Questo disservizio aveva creato non poche difficoltà sia ai pazienti che al personale sanitario.

Con il ripristino della fornitura idrica, l’Ospedale del Mare torna a funzionare a pieno regime, garantendo così le cure necessarie a tutti i pazienti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews