Caivano, imprenditore denunciato per gestione illecita dei rifiuti

I carabinieri del nucleo forestale di Napoli hanno denunciato un imprenditore locale per gestione illecita dei rifiuti. L’uomo, legale rappresentante di una società specializzata nel trattamento dei rifiuti organici, è accusato di aver abbandonato in un fondo agricolo scarti di compost non conformi alle normative vigenti.

Le indagini, condotte nell’ambito di un’operazione più ampia volta a prevenire illeciti ambientali, hanno portato alla luce una situazione grave. Gli scarti di compost, depositati in modo incontrollato, rappresentavano un serio pericolo per la salute del suolo e del sottosuolo, mettendo a rischio l’intero ecosistema.

Inoltre, gli investigatori hanno accertato che l’azienda non rispettava le prescrizioni autorizzative, depositando i rifiuti organici in un’area non autorizzata. Questa pratica ha causato forti esalazioni inquinanti, mettendo a repentaglio la salute dei residenti.

Al termine degli accertamenti, il fondo agricolo è stato posto sotto sequestro













