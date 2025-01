Preso in Svizzera latitante dei Lo Russo

253 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che, nella giornata odierna, personale della Polizia di Stato, con l’ausilio della Polizia Cantonale di Sion (Svizzera), ha tratto in arresto presso la città di Sion, Pecorelli Oscar, nato a Napoli il 24.02.1978, esponente di spicco dell’omonima organizzazione criminale.

Il soggetto, nello scorso mese di giugno, si era sottratto alla cattura dandosi alla latitanza quando era stata data esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare custodiale, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 17 soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, omicidi, lesioni, esplosioni di colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsioni e detenzione di sostanza stupefacente, commessi per agevolare il clan LO RUSSO e con l’aggravante del metodo mafioso.

L’attività investigativa, condotta dagli operatori della Sezione “Catturandi” della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Scampia, in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e del Servizio Centrale Operativo, aveva consentito di raccogliere dal febbraio 2021 al 2022 elementi probatori in ordine all’esistenza, struttura e operatività dei gruppi criminali Scognamiglio e Pecorelli, articolazioni del clan Lo Russo; gli stessi, con azioni criminali di estrema ferocia, tra cui svariati omicidi, si contendevano la leadership nei quartieri napoletani di Miano, Chiaiano, Piscinola e Marianella.

La conflittualità tra le due fazioni aveva suscitato enorme allarme sociale, come accennato, in virtù dei numerosi omicidi e alle c.d. stese, registratesi nei territori contesi e di seguito elencati:

• L’omicidio di Milano Salvatore, storico appartenente al Clan Lo Russo, avvenuto il 22 aprile 2021;

• L’omicidio di Avolio Antonio, avvenuto il 24 giugno 2021;

• Il ferimento di Di Caprio Salvatore, avvenuto il 10 giugno 2021;

• l’aggressione commessa in data 29.03.2021 in danno di alcuni dipendenti dell’Ospedale Monaldi di Napoli, di seguito ad “un’irruzione militare” nel nosocomio, effettuata mediante un dipendente compiacente e per motivi legati alla compravendita dei posti di lavoro a favore di soggetti vicini al clan;

• l’estorsione al titolare di un bar del quartiere Miano avvenuta nell’agosto 2021;

• il sequestro dell’arsenale di armi comuni e da guerra del clan;

• Le esplosioni di colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico, porto e detenzione di armi comuni e da guerra in relazione alle stese del 10.06.2021, 16.06.2021, 17.06.2021, 8.07.2021, 9.08.2021.

All’esito di serrate e continuative indagini coordinate dalla D.D.A. di Napoli e svolte dai suddetti Uffici investigativi, in data odierna, dopo circa 7 mesi di latitanza Pecorelli è stato tratto in arresto in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, in attesa di estradizione in Italia.













